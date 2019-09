Rudern : Ruder-WM: Höffgen springt spontan im Achter ein

Alexandra Höffgen. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Neuss So richtig hat Alexandra Höffgen das enttäuschende Abschneiden mit dem Vierer des Deutschen Ruder-Verbandes immer noch nicht verstanden und verkraftet. Dennoch fand die Weltmeisterschaft im österreichischen Linz-Ottensheim am Sonntag ein halbwegs versöhnliches Ende für die 25-Jährige im Trikot des Neusser Rudervereins: Höffnung sprang spontan für die erkrankte Schlagfrau des deutschen Achters ein, „so spontan, dass ich noch nicht einmal frühstücken konnte, bevor ich in den Bus zur Strecke gestiegen bin.“ Trotz der minimalen Rennvorbereitung reichte es am Ende zu Platz vier im B-Finale.

