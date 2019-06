Rudern : Am Ende bleibt nur der Sieg im B-Finale

Neuss Deutscher Rudervierer um Alexandra Höffgen kann bei der EM sein hohes Anfangstempo nicht halten.

Nach der sechstschnellsten Vorlaufzeit blieb dem Quartett nur der Weg über den Hoffnungslauf, um das angestrebte Ziel, das A-Finale, zu erreichen. Doch in dem mussten sie im zweiten Rennabschnitt die Boote aus Großbritannien, Russland und Kroatien ziehen lassen und belegten in 6:38,95 Minuten nur Rang vier. Das bedeutete den Einzug ins B-Finale, in dem sie sich in 6:40,02 Minuten den Sieg vor Kroatien (6:41,830) und Italien (6:46,290) und damit den siebten Platz im Gesamtklassement erkämpften. Den Titel sicherten sich die Niederlande in 6:24,840 Minuten.