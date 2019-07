Voltigieren : Neusser liegen in Lauerstellung

24. - 28. Juli 2019, European Championships and Junior World Championships in Ermelo / NED. KNHS Centrum. GER Germany (91)-Smarti 11 Pauline Riedl Foto: im|press|ions – Daniel Kaiser. Foto: © im|press|ions – Daniel Kais/Daniel Kaiser - im|press|ions

Neuss Bei den Junioren-Weltmeisterschaften im Voltigieren in Ermelo liegen Mona Pavetic und die Gruppe des RSV Grimlinghausen nach dem zweiten Wettkampftag auf Rang zwei. Bei der EM klappte der Auftakt nicht ganz so gut.

Nach dem zweiten Tag der Junioren-Weltmeisterschaften im niederländischen Ermelo liegen die Voltigierer des RSV Grimlinghausen weiterhin gut im Rennen um eine Medaille, auch der Titel ist für Mona Pavetic und das von Pauline Riedl trainierte Juniorteam noch in Reichweite. Nicht ganz so gut verlief der Auftakt der Europameisterschaften der Männer und Frauen für Janika Derks und Pauline Riedl, doch der Abstand auf die im Einzelwettbewerb der Damen führende Östereicherin Katharina Luschin ist noch nicht allzu groß.

Das Juniorteam hat sich am Donnerstagabend mit der besten Leistung in der ersten Kür in Schlagdistanz zu den nach der Pflicht führenden Österreichern gebracht. 8,432 Zähler bedeuteten die Höchstnote aller elf gestarteten Gruppen, die von Martina Seyrling trainierten Österreicher kamen auf 8,393 Punkten, verteidigten aber in der Gesamtwertung ihren ersten Platz mit jetzt 7,964 Punkten vor dem RSV (7,789) und den USA (7,419). Die Entscheidung über den WM-Titel fällt in der zweiten Kür am Samstag ab 16 Uhr.