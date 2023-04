Herforder Frühjahrspreis RSC Nievenheim eröffnet die Radsport-Saison mit Sieg

Das Rennen der Amateure nahmen Samuel Kemmerling und Patrick Gaul in Angriff, während Phillip Wolf wiederum passen musste. Schnell bildete sich eine rund 20-köpfige Spitzengruppe – allerdings ohne Mitglieder des RSC Nievenheim. Gaul überzeugte schließlich als starker 24., Kemmerling gab auf. In der Elite-Klasse eröffnete Chris Piel seine Saison. In einem hart umkämpften Rennen konnte er sich mit Platz 13 gleich die ersten Punkte sichern und vermochte damit die Weichen in Richtung Klassenverbleib zu stellen. Darüber hinaus, teilte der beim RSC für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Reinhold Peters mit, sei die Ausschreibung „für unser eigenes Radrennen seit dieser Woche raus. Am 14. Mai richten wir als Verein den Fredy Schmidtke Gedächtnispokal und den 5. Lauf des NRW-Rose-Rennrad-Cups in Dormagen aus.“