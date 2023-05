Leichtathletik Rosellener Abendlauf übertrifft die Vorjahreszahlen deutlich

Die TG Neuss verbuchte über die zehn Kilometer zwei Plätze in den Top 6: Matthias Rück kam in 35:30 in der Gesamtwertung auf Rang vier und gewann damit in seiner Altersklasse M40. Imad Annaji wurde Sechster und gleichzeitiger bester M30-Athlet. Die TG stellte darüber hinaus auch die beste Frau im Feld, Luisa Christa lief die zehn Kilometer in 40:09 und kam im Gesamtklassement auf den 17. Platz. Teamkollegin Doreen Floß war in 41:59 die drittschnellste Frau.