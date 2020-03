Leichtathletik : ASC Rosellen sagt den für Anfang Mai geplanten Abendlauf ab

Rhein-Kreis TG Neuss nimmt vorerst keine Meldungen für den Sommernachtslauf entgegen. Entscheidung über Austragung soll am 22. April getroffen werden.

Jetzt haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die Laufbewegung voll im Griff. Nach dem Korschenbroicher City-Lauf, der am 26. April seine 32. Auflage feiern sollte, ist nun auch der für den 8. Mai geplante 35. Abendlauf des ASC Rosellen abgesagt worden.

„Wir prüfen, ob wir den Lauf zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können,“ heißt es seit Donnerstag auf der Internetseite des Veranstalters. Auch die Stadt Korschenbroich und der Citylauf-Ausrichter Korschenbroicher LC streben einen neuen Termin nach den Sommerferien an.

Noch keine Entscheidung über die Austragung des 38. Neusser Sommernachtslauf am 6. Juni hat die TG Neuss getroffen. „Aufgrund der Corona-Krise ist es unsicher, ob der diesjährige Sommernachtslauf stattfinden kann. Wir bitten daher, von Anmeldungen zum Lauf bis zum 22. April abzusehen,“ schreibt die TG auf der Internetseite des Laufes. An diesem Tag „werden wir eine Entscheidung über die Durchführung 2020 treffen und unverzüglich darüber informieren,“ sagt TG-Geschäftsführer Klaus Ehren.

Der größte Neusser Sportverein hat seinen gesamten Sportbetrieb bis einschließlich Sonntag, 19. April, eingestellt. „Wie es ab dem 20. April weitergeht, werden wir rechtzeitig bekannt geben,“ sagt Ehren. Die Geschäftsstelle an der Schorlemerstraße ist in diesem Zeitraum nur telefonisch oder per Mail erreichbar.