Frauenfußball Rosellen ist im Pokalfinale Favorit gegen Glehn

Das Problem für die beiden Kontrahenten. Das Saisonende liegt bereits mehrere Wochen zurück, jetzt gilt es, wieder in den Aktivitätsmodus zu schalten. Der SV Rosellen beendete eine starke Landesligasaison auf dem dritten Rang. „Besonders in der Rückrunde haben wir tollen Fußball gespielt. Wir wissen um unsere Favoritenrolle, davor wollen wir uns auch nicht verstecken“, meint Trainer Tobias Haitz. Im Pokalhalbfinale gelang dem SVR der große Coup. Er besiegte den souveränen Landesligameister SG Kaarst mit 3:0. Rosellens Problem: 14 Spielerinnen sind nicht dabei. „Das Finale ist ungünstig terminiert. Die meisten Mädels sind gerade im Urlaub, damit sie im Juli wieder in die Vorbereitung starten können“, berichtet Haitz. Für ihn ist das Pokalfinale das zweite sportliche Highlight im Juni. Kürzlich lief er als Spieler bei der Kleinfeld-WM in Essen für Deutschland auf. Bis ins Achtelfinale kam er mit der Mannschaft, dann gab es eine 2:4-Niederlage gegen Kroatien. „Natürlich war es besonders, bei einer WM mitspielen zu dürfen. Meine Spielerinnen haben mich super unterstützt und waren bei fast jedem Spiel mit dabei. Uns zeichnet aus, dass wir als Mannschaft eine geschlossene Einheit sind“, erklärt Haitz.