Fußball-Kreisliga A Rosellen gewinnt Verfolgerduell gegen Delhoven

FC Delhoven – SV Rosellen 0:1 (0:1). Der SV Rosellen entschied das Verfolgerduell für sich. Gabriel August erzielte in der 30. Minute den einzigen Treffer des Tages. „Wir haben uns die Führung in der ersten Hälfte mit der besseren Spielanlage und zahlreichen Chancen erarbeitet. In Hälfte zwei hat Delhoven dann ein Feuerwerk abgebrannt, wir hatten keine Entlastung mehr. Unser überragender Torwart Jonas König hat den Sieg für uns festgehalten“, berichtete Rosellens Coach Hermann-Josef „Dicky“ Otten. Gegenüber Carsten Müller sah es ähnlich: „Ich weiß nicht, wo meine Jungs in der ersten Halbzeit waren. Nach der Pause haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Die Niederlage ist schon bitter.“