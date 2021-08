Triathlon : Der „Ironman“: Vorbild und Mutmacher

Bärenstark: Mit Rang zwei in seiner Altersklasse und der Zeit von 8:46,13 Minuten löste Ronny Seidel in Kopenhagen das Ticket für den Ironman auf Hawaii im Februar. An den Start gehen will er dort aber erst in der darauffolgenden Ausgabe im Herbst 2022. Foto: R. Seidel

Delrath Ronny Seidel (40 Jahre) aus Delrath ist mit seiner Partnerin Ezo Güven (40) beim Triathlon über die Langdistanz in Kopenhagen gestartet.

Nein, das ist keine Geschichte vom Leiden und Scheitern, auch wenn das seit dem legendären Lauf des Boten Pheidippides 490 v. Chr. von Marathon nach Athen, wo er nach Verkündung seiner Botschaft („Wir haben gesiegt“) tot zusammengebrochen sein soll, untrennbar mit dem Sport verbunden ist. Ja, Ezo Güven (40) musste beim Ironman in Kopenhagen ihr Debüt auf der Langstrecke über 3,862 Kilometer (2,4 Meilen) Schwimmen, 180,246 Kilometer (112 Meilen) Radfahren und einem Marathonlauf über 42,195 Kilometer (26,219 Meilen) bei Laufkilometer 21 wegen extremer Magenkrämpfe abbrechen. Doch wirklich schlimm war das nicht.

„Ihr ist nichts passiert“, beruhigt ihr Partner Ronny Seidel, der den an Atmosphäre (über-)reichen Wettbewerb in der dänischen Hauptstadt auf Platz zwei der Altersklasse M40 bis M44 beendete. „Es geht ja nicht darum, seinen Körper kaputt zu machen. Die Gesundheit hat immer Vorrang.“ Nein, für die beiden Triathleten des TSV Bayer Dormagen geht es darum, Grenzen auszuloten, zu testen, was mit Disziplin, unbedingter Leistungsbereitschaft und der Neugier, geistige Barrieren zu überwinden, möglich ist. Denn dieser so faszinierende Ausdauersport ist für sie kein Beruf, sondern Lebenselixier Und das ist ihre Story: Der gebürtige Sachse Ronny Seidel wohnt seit mehr als 20 Jahren im Rheinland und hat wie die aus der Türkei stammende Ezo Güven (Simge 15, Serap 13) zwei Kinder (Amelie 9, Richard 8), die zwar weiter im Erzgebirge leben, aber regelmäßig zu Besuch kommen. Seit Januar 2020 ist die Patchwork-Familie in Delrath zu Hause, ihr Verein ist der TSV Bayer Dormagen.

Cool: Ronny Seidel und Ezo Güven aus Delrath vor dem Ironman in Kopenhagen mit ihren Startnummern. Foto: R. Seidel

Info Ronny Seidel Zweiter in seiner Altersklasse Steckenrekord Den Sieg in Kopenhagen sicherte sich der Australier Cameron Wurf mit Bestzeit von 7:46,06 Stunden vor dem Kanadier Lionel Sanders (7:49,24) und dem Finnen Henrik Goesch (7:52,10). Ronny Seidel Der Delrather belegte unter 1389 Teilnehmern in 8:46,13 Stunden Rang 36 (Platz zwei Altersklasse M40 bis M44)

Den Telekommunikationsfachmann, der Anfang des Jahres seine Ausbildung zum Triathlon-Trainer mit der C-Lizenz (Leistungssport) abgeschlossen hat, und die selbstständige Immobilienmaklerin verbindet nicht nur der Sport, sondern auch die Leidenschaft für Natur, Kultur, Reisen und Kochen sowie für gesunde und biologische Ernährung. „Einfach ein Leben mit Weitblick und Gefühl“, bringt es der 40-Jährige auf den Punkt: „Gemeinsam Abenteuer erleben, die uns herausfordern und zusammenschweißen wie beim Canyoning, Bergsteigen oder langen Schwimmeinheiten im Freiwasser – gleich ob Meer oder See. Freude an Bewegung, die wir gerne als Vorbilder an unsere Kinder weitergeben, ohne sie damit zu erdrücken.“

Als erfahrener Triathlet mit Hawaii-Erfahrung – 2018 beendete er die WM in Kailua-Kona in 9:50 Stunden – weiß er ziemlich gut, wie er den Ironman, die Königsdisziplin im Ausdauersport, anzugehen hat. Eine optimale Vorbereitung vorausgesetzt, was mit Kindern, Haushalt und Vollzeitjob noch mal eine ganz eigene Herausforderung darstellt, übernimmt der Kopf die Hauptrolle. Um diese Extremleistung zu meistern, brauche es in erster Linie Mut, sagt er. „Du musst an Dich glauben, wenn du an der Startlinie stehst.“ Und dann entscheidet die richtige Strategie. „Die gigantische Begeisterung an der Strecke darf dich nicht dazu verleiten, zu schnell anzugehen. Dafür zahlst du spätestens beim Laufen bitter.“ Genauso erging es seiner Partnerin. „Sie hat die Atmosphäre in sich aufgesogen – und dabei glatt vergessen, zu trinken. In der Euphorie passiert das manchmal, obwohl wir das im Vorfeld 100.000 Mal besprochen hatten. Wenn du dich gut fühlst, vernachlässigst du die Sachen, die die Leistungsfähigkeit deines Körpers aufrechterhalten.“