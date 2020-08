Pferdesport : Romy Allard gewinnt den St. Georg Spezial

Büttgen Zonserin siegt in der Hauptprüfung des Dressurturniers auf dem Pannenbeckerhof. Teilnehmer und Helfer trotzen Gewitterregen.

Das Wetter meint es in diesem Sommer nicht allzu gut mit den Pferdesportlern. Denn das durch die Corona-bedingte, monatelange Zwangspause ohnehin beeinträchtigte Turniergeschehen muss als Freiluft-Sportart mit reichlich witterungsbedingten Kapriolen leben. Trotzten die Springreiter vor Wochenfrist auf Gut Kruchenhof Hitze und gleißendem Sonnenschein, kämpften Teilnehmer und Helfer beim Dressurturnier des RV St. Georg Büttgen vor allem am Samstagabend mit den Wassermassen, die aus den Gewitterwolken über dem Pannenbeckerhof niedergingen.

Ort Tespo Sportpark an der Wegscheider Heck in Kaarst

Sportlicher Höhepunkt war aber der St. Georg Spezial am Sonntagnachmittag. 29 Paare traten zum „Preis der Epos Personaldienstleistungen Düsseldorf“ an, am Ende siegte Romy Allard souverän. Die 18 Jahre alte Zonserin, die für den Förderkreis Dressur im Kreispferdesportverband Neuss startet und vor zwei Jahren Silber mit der Mannschaft und Bronze im Einzel bei den U18-Europameisterschaften gewann, war mit ihrer Summer Rose OLD eine Klasse für sich. Mit 71,220 Prozentpunkten setzten sich die beiden vor Carina Steinhaus (Leichlinger RFV, 68,333) mit Feiner Ferdinand und Simone Weichert (Krefelder RFV, 68,293) mit Copyright by W durch. Platz vier sicherte sich Alissa Reisch (Neuss-Grefarther Reitclub), die mit Franka M auf 67,846 Prozentpunkte kam.