Fußball-Bezirksliga : Rommerskirchen unter Zugzwang

Axel Neef ist Trainer in Rommerskirhen. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Die Bezirksliga-Fußballer der SG brauchen im Kampf um den Klassenverbleib gegen die Novesia unbedingt die Punkte. Aktuell stehen sie nur wegen des besseren direkten Vergleichs über dem DSC 99.

Am 29. Spieltag der Fußball-Bezirksliga bleibt es weiterhin spannend. Denn während die Kicker des FC Büderich bereits vorzeitig als Meister feststehen, geht es im Tabellenkeller mächtig eng zu. Der BV Wevelinghoven und die SG Rommerskirchen/Gilbach wollen sich den Klassenverbleib sichern, der SV Uedesheim muss dagegen auf Schützenhilfe hoffen, um noch eine Chance auf ein weiteres Jahr in der Bezirksliga zu haben.

DJK Novesia (15.) – SG Rommerskirchen/Gilbach (11.). Am vergangenen Wochenende verlor die SG Rommerskirchen/Gilbach im Kellerduell gegen den BV Wevelinghoven mit 1:2. Nach dem verpassten großen Schritt im Abstiegskampf steht die Mannschaft des erst seit kurzem im Amt befindlichen Trainers Axel Neef erneut unter Zugzwang. Aktuell steht die SG auf dem elften Tabellenplatz, der für den Klassenerhalt reichen würde, dennoch könnte der Vorsprung auf die Konkurrenz kaum dünner sein: Der DSC 99 ist punktgleich mit der SG, allein der direkte Vergleich hält Axel Neefs Truppe über dem Strich.

Für den kommenden Gegner DJK Novesia steht der Abstieg bereits fest. „Wir dürfen Novesia nicht unterschätzen. Ich erwarte ein sehr schweres Spiel, da Novesia in letzter Zeit gut drauf ist und schon die eine oder andere große Mannschaft zum Stolpern gebracht hat“, warnt Axel Neef vor den Neussern. Nach der jüngsten Niederlage kritisierte Axel Neef das Aufbauspiel seiner Mannschaft. „Wir haben unter der Woche an den Basics gearbeitet und besonders am Passspiel gefeilt“, erklärt er. Dennoch weiß Axel Neef, dass nicht allein das sportliche im Abstiegskampf ausschlaggebend ist, weshalb er viele Einzelgespräche führte, um seine Mannschaft auch mental auf die Herausforderung vorzubereiten.