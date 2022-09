Fußball-Bezirksliga : Rommerskirchen bleibt oben dran

Schoss Rommerskirchen in Führung: Lennart Friederichs. Foto: Fupa

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga verlor Nievenheim das Topspiel gegen Urdenbach. Jüchen gelang der Sprung auf Platz zwei und der BV Wevelinghoven siegte im Kellerduell.

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga gab es die zweite Niederlage für den VdS Nievenheim. Jüchen nutze die Gelegenheit und zog mit einem Sieg in Bilk wieder an Nievenheim vorbei auf den zweiten Platz. Die DJK Gnadental kassierte die erste Saisonniederlage.