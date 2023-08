Fußball-Bezirksliga Rommerskirchen gewinnt Krimi gegen Nievenheim

Der VdS Nievenheim hatte das Ziel, die Partie zu dominieren. Jedoch verschlief die Mannschaft laut Trainer Daniel Köthe die erste Hälfte komplett. „Ich hatte das Gefühl, dass mein Matchplan angenommen wurde, umgesetzt wurde er aber auf jeden Fall nicht“, sagte Köthe. Die SG bestrafte den schläfrigen Start der Dormagener. Luis Heich (10.) traf zum 1:0. „Nievenheim hätte sich nicht beschweren können, wenn wir zur Pause 4:0 geführt hätten. Zweimal sprang uns der Ball vom Innenpfosten wieder aus dem Tor“, berichtete SG-Coach Frank Lambertz. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Robin-Oliver Wenschuch (54.) auf 2:0. In der Schlussphase wurde es dann noch mal eng. „Unhaltbar“, beschrieben beide Trainer den Freistoß von Jan Nosel (85.) der zum 1:2 für die Gäste führte. In der 88. Minute gelang Dominik Schillings sogar der Ausgleich. „Wir haben im zweiten Durchgang Moral bewiesen und waren dominant, trotzdem haben wir einen ganz anderen Anspruch“, meinte Daniel Köthe. Die SG hatte das Spiel jedoch noch nicht abgehakt. Trotz der Nievenheimer Aufholjagd hatte Jorgo Dino (90.+3) das letzte Wort und entschied das Spiel zugunsten der Hausherren. „Ich bin beeindruckt von dieser Mentalität. Das Team schafft es immer wieder, nach Rückschlägen zurückzukommen. Sportlich war die erste Hälfte super, im zweiten Durchgang standen wir zu tief und haben so zu viel Kontrolle abgegeben“, erklärte Frank Lambertz.