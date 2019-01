Tischtennis : Robin Malessa triumphiert bei erstem Auftritt

Im Finale des GWG Masters in Neukirchen ließ Robin Malessa (oberes Foto, l.) dem jungen Lukas Bosbach keine Chance. Mit dem Sieger der siebten Auflage freuten sich bei der Siegerehrung auch der Zweitplatzierte Lukas Bosbach, Sebastian Erkelentz, Vorsitzender des Ausrichters DJK Neukirchen und Lokalmatador Michael Servaty (unteres Foto v.l.), der vor dem Halbfinale verletzt aufgab. Fotos: Rustemeier Foto: Jens Rustemeier

Neukirchen Tischtennis: Zweitliga-Spieler des 1. FC Köln gewinnt das GWG-Masters in Neukirchen. Michael Servaty gibt vor dem Halbfinale auf.

Für Robin Malessa hätte die Premiere beim Neukirchener GWG-Masters nicht besser laufen können. Gleich bei seinem ersten Auftritt holte sich der Zweitliga-Spieler vom 1. FC Köln den Pokal und sicherte sich zudem die Siegprämie von 500 Euro. Im Finale vor mehr als hundert Zuschauern bezwang er den Westdeutschen Jugend-Einzelmeister Lukas Bosbach vom Regionalligisten TTC Altena.

Bosbach hatte zuvor für die größte Überraschung des Turniers gesorgt. Im Viertelfinale warf er Topfavorit Erik Bottroff vom Zweitligisten Borussia Dortmund aus Wettbewerb. Bottroff vergab damit die Chance, den Titel nach 2016 und 2017 zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Michael Servaty von der TG Neuss spielte sich bis ins Halbfinale vor, musste dann aber verletzungsbedingt aufgeben und schenkte die Partie gegen Malessa um den Einzug ins Finale kampflos ab.

Info Die bisherigen Sieger in Neukirchen Finale 2018 Robin Malessa (1. FC Köln) - Lukas Bosbach (TTC Altena) 11:8, 11:9, 11:3 Die bisherigen Sieger des GWG Masters 2017 Erik Bottroff (Borussia Dortmund) 2016 Erik Bottroff (Borussia Dortmund) 2015 Michael Servaty (TG Neuss) 2014 Ewgenij Milchin (SC Buschhausen) 2013 Evgeny Fadeev (Borussia Dortmund) 2012 Roman Rosenberg (TTC Bergneustadt)

Der Sieger freute sich über seinen Coup, den er sich durch einen ungefährdeten 3:0-Sieg im Endspiel holte: „Es hat super viel Spaß gemacht, hier in Neukirchen zu spielen. Die Organisation war Spitze und die Atmosphäre unter den Spielern auch. Es hat alles gepasst.“ Er hatte vor dem Finale weit weniger Arbeit zu verrichten als sein jugendlicher Kontrahent. Durch den Rückzug von Servaty konnte er sich das spannende Fünfsatz-Halbfinale zwischen Kirill Fadeev vom TTC Ruhrstadt Herne und Lukas Bosbach in Ruhe anschauen. Zuvor gewann er sein Viertelfinale gegen Stefan Höppner vom SV Brackwede in vier Sätzen. Auch in seinen drei Gruppenspielen gab er jeweils nur einen Satz ab.

Damit ist Malessa in der siebten Auflage des Turniers der fünfte Spieler, der den Titel gewinnen konnte. „Ein sehr sympathischer Spieler“, lobte Turnier-Organisator Wolfgang Latzel die Leistung des Kölners. Trotz der zum Teil recht kurzfristigen Absagen von drei Teilnehmern war es Latzel am Ende wieder gelungen, ein 16-köpfiges, leistungsstarkes Starterfeld in die Sporthalle der Jakobusschule zu holen. „Wir hatten viele junge Spieler dabei und die haben uns sehr viel Freude gemacht“, so Latzel. Zur größten Überraschung avancierte dabei eben dieser 17-jährige Lukas Bosbach, der unbekümmert aufpielte und somit schon im Viertelfinale dafür sorgte, dass es nichts mit dem Triple-Erfolg für Erik Bottroff wird. Mit 3:2-Sätzen kämpfte Bosbach den Favoriten nieder. „Ich bin kaputt, ich kann nicht mehr“, schnaufte Bottroff bei einer Auszeit im Entscheidungssatz.

Für Lukas Bosbach ging der kräftezehrende Höhenflug dagegen weiter. Im Halbfinale gegen Kirill Fadeev (sein Vater Evgeny hatte das Turnier vor fünf Jahren gewonnen) musste wieder der fünfte Durchgang die Entscheidung bringen. Bosbach führte und hatte mehrere Matchbälle, die er reihenweise ausließ, so dass auch Fadeev die Möglichkeit bekam, mit nur einem weiteren gewonnenen Ballwechsel das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende setzte sich Bosbach in einem denkwürdigen Spiel mit 22:20 durch und stand überraschend im Finale. Im Endspiel reichten die Kräfte dann gegen den überlegt spielenden Malessa nicht mehr aus.