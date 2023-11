NGZ-Sportler des Monats Oktober Robert Willschrey vom SC Kapellen kann nicht ohne Fußball

Auch in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit gab es viele Ausfälle, so dass der Verlauf von so manchem Test durchaus Anlass zur Sorge gab, doch dann gelang im ersten Punktspiel bei der hoch gehandelten TuRU aus Düsseldorf ein etwas glücklicher 1:0-Sieg und von da an kam der SCK-Express ins Rollen. „Da war dann das Selbstvertrauen da. Außerdem geben alle im Training immer zu 100 Prozent Vollgas. Die Jungs sind jung und gierig“, erklärt Wilschrey. So wie er, als in seiner Jugendzeit bei der Holzheimer SG für die Niederrheinauswahl kickte und dann von einem Scout zum 1. FC Köln gelockt wurde. Beim FC spielte er in der A-Jugend-Bundesliga und durfte sogar mal unter Christoph Daum bei den Profis mittrainieren. Als es dort dann aber nicht weiterging, erfolgte 2008 der Wechsel zu Alemannia Aachen, wo sich Wilschrey über die zweite Mannschaft in der NRW-Liga an die Zweitliga-Truppe heranarbeitete.