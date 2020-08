Ringen : Beim KSK Konkordia weht frischer Wind

Neuss Am Montagabend wählte die Jahreshauptversammlung des KSK Konkordia Neuss Robert Talaska zum neuen Vorsitzenden des Ringer-Bundesligisten. Ihm zur Seite steht in Fatih Cinar ein weiterer ehemaliger Ringer.

Sondern damit, dass der Verein seit seiner Jahreshauptversammlung am Montagabend erstmals seit sieben Jahren wieder über einen vollständig besetzten Vorstand verfügt. Damals hatte Hermann J. Kahlenberg offiziell seinen Abschied von allen Ämtern verkündet – und bislang keinen Nachfolger als Vorsitzenden gefunden. Was wenig verwundert, waren die Fußstapfen, die der mittlerweile 75-Jährige hinterließ, denen eines Riesen angemessen. 1974, nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen bestehen, wechselte Kahlenberg vom Amt des Geschäftsführers in das des Vorsitzenden, das er bis zu seinem Rückzug 2013 mit einjähriger Unterbrechung innehatte.

Dass mancher – etliche freilich nur für kurze Zeit – bereit waren, im KSK-Vorstand mitzuarbeiten, allerdings keiner in vorderster Front, zog sich seither wie ein roter Faden durch die Vereinsgeschichte. Bis zum Montagabend. Da wurde Robart Talaska zum neuen Vorsitzenden des Kraftsportklubs gewählt. Der 39-Jährige, der in Düsseldorf und Neuss Versicherungsbüros betreibt, stand in der vergangenen Saison noch selbst im Oberliga-Team des KSK Konkordia auf der Matte. Bei sechs Einsätzen in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm gelang ihm immerhin ein Sieg. Auch sein Stellvertreter verfügt über reichlich Erfahrung auf der Matte: Fatih Cinar (39), bislang eine Art Sportlicher Leiter, kämpfte einst zu Bundesliga-Zeiten für den KSK und half in der vergangenen Saison wie Talaska hin und wieder in der Ober- und Landesliga-Truppe aus, wenn in den oberen Gewichtsklassen Not am Mann war.