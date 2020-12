Unterstützung für Sportler im Rhein-Kreis Neuss : Die „Road to Tokio“ wird verlängert

Die Dormagener Säbelfechter Matyas Szabo, Max Hartung und Richard Hübers (v.l) werden auf dem Weg nach Tokio von der Stiftung Sport und den Partnern für Sport und Bildung unterstützt. Foto: DFB

Rhein-Kreis Stiftung Sport und Partner für Sport und Bildung unterstützen die heimischen Olympiakandidaten bis zu einem möglichen Beginn der Olympischen Spiele im Juli 2021. Das gibt den Athleten ein wichtiges Stück Planungssicherheit.

Am 23. Juli 2021 sollen in Tokio die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele beginnen. Daran halten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die japanischen Gastgeber nach wie vor fest. Nach einem kürzlich veröffentlichten Zwischenbericht sollen sogar Zuschauer zu den Wettkämpfen zugelassen werden, wenn sie eine Reihe von der Corona-Pandemie geschuldeten Bedingungen erfüllen.

Den Olympia-Kandidaten unter den Sportlern gibt das eine neue Perspektive. Die meisten von ihnen haben seit Mitte März nicht mehr um Titel oder Medaillen gekämpft, konnten in diesem Zeitraum, wenn überhaupt, nur trainieren oder ihre Form auf kleineren Wettkämpfen testen – so wie die Säbelfechter auf der ersten Station der von ihnen selbst organisierten „Demaskiert-Liga“. Von den elf Sportlerinnen und Sportlern aus dem Rhein-Kreis, die bereits für Tokio qualifiziert sind oder Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme hegen, durfte sich nur Alexandra Höffgen auf internationalem Parkett bewegen – was der Athletin des Neusser Rudervereins eine Silbermedaille bei den Europameisterschaften mit dem deutschen Frauenachter eintrug und ihre Chancen auf einen Start in Tokio deutlich verbesserte.

Info Sportler auf dem Weg zu Olympia in Tokio Stiftung Sport Dem „Perspektivteam Tokio 2021“ gehören an: Anna Limbach, Benedikt Wagner, Max Hartung, Matyas Szabo, Richard Hübers (alle Säbelfechten TSV Bayer Dormagen), Nina Hemmer, Laura Mertens (beide Ringen, AC Ückerath), Nils Schomber (Radsport, VfR Büttgen), Hamza Touba (Boxen, SG Kaarst), Alexandra Höffgen (Rudern, Neusser RV), Sarah Voss (Turnen, Turnteam Köln) Road to Tokio Von den PSB werden als Olympiakandidaten gefördert: Max Hartung, Benedikt Wagner, Richard Hübers, Anna Limbach, Alexandra Höffgen, Sarah Voss. Weitere Einzelförderung durch die PSB erhalten: Matyas Szabo, Laura Mertens, Nina Hemmer, Nils Schomber, Anna Faber (Kanu, WSC Bayer Dormagen) Aron Schmidt (Schwimmen, Neusser SV)

Zur sportlichen Unsicherheit – noch weiß keiner, wann die Wettkampfsaison wieder Fahrt aufnimmt geschweige denn, wann und wie die im Frühjahr ausgefallenen Olympia-Qualifikationen nachgeholt werden – gesellt sich die finanzielle. Die Verlängerung der „Road to Tokio“ bedeutete für die meisten Athleten nämlich „eine Umplanung fast aller Lebensbereiche“, wie Max Hartung, Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), feststellt. Sprich: Studien- und Examenspläne mussten angepasst, vielfach der Einstieg in eine berufliche Laufbahn um mindestens ein Jahr verschoben werden. Und das ohne die Sicherheit, dass die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden können.

Trotzdem ist die Quote der „Aussteiger“ gering. Von den elf Athletinnen und Athleten aus dem Rhein-Kreis haben sich jedenfalls alle für eine Fortsetzung ihrer Laufbahn bis – mindestens – Tokio 2021 entschieden, manche auch schon darüber hinaus. Da kommt es ihnen gelegen, dass die lokalen Sportförderer die „Road to Tokio“ weiterhin begleiten: Die Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises beschloss jetzt, die Förderung des „Perspektivteams Tokio 2021“ so lange fortzuführen, wie „die Sportler und Sportlerinnen eine realistische Chance haben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen,“ sagt Geschäftsstellenleiter Thomas Schütz.

Und auch die Partner für Sport und Bildung (PSB) halten, so Vize-Präsident Jürgen Steinmetz, an ihrer Unterstützung fest, „in der Hoffnung, dass es so viele wie möglich tatsächlich nach Tokio schaffen.“ Das Sextett darf die ihnen von diversen PSB-Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellten Autos bis zum Sommer 2021 nutzen, „denn Mobilität ist für Leistungssportler ein wichtiges Thema“, weiß PSB-Geschäftsführer Ingo Frieske.

Fünf Sportlerinnen und sechs Sportler erhalten als Mitglieder des „Perspektivteams“ von der Stiftung Sport zusätzlich zu ihrer „normalen“ Förderung als Kaderathleten einen Zuschuss von 150 Euro monatlich. Insgesamt plant die Stiftung mit rund 180.000 Euro für das kommende Jahr. Ein Drittel davon fließt in 14 Projektmaßnahmen, die weitgehend identisch mit den im Rhein-Kreis angesiedelten Landesleistungsstützpunkten sind. „Angesichts der zahlreichen Kaderathleten und den damit verbundenen höheren Kosten sowie den großen Erfolgen der letzten Jahre“ wird die Förderung des KSK Konkordia Neuss (Ringen männlich) um 1500 Euro angehoben.