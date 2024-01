Ringen Trio aus Ückerath überzeugt in Waldkirch-Kollnau

Für das erste ACÜ-Gold sorgte Josefine Widmann (53 Kilogramm) in der A-Jugend. Bereits im ersten Kampf zeigte sie ihr Potenzial und setzte sich mit technischer Überlegenheit gegen Luisa Schwald (TSV Kandern) durch. Anschließend schulterte sie ihre Gegnerin Lena Burtsche (SC Korb) und zog durch einen klaren Sieg gegen Lisa Shavadze (SV Fellbach) ins Finale ein. Dort gewann sie mit einem Punktesieg deutlich. Auch Tiara Majer (57 Kilogramm) vom ACÜ zeigte sich in der A-Jugend gut in Form. Zunächst überzeugte sie gegen Zoi Kaidopolou (KSV Neckarweihingen) mit einem Punktsieg und fuhr danach sowohl gegen die Schweizerin Lea Emonet als auch gegen Yagmur Ay (SC Triberg) einen Schultersieg ein. Mit einem weiteren Punktsieg im Finale sicherte sie sich schließlich den Titel. Der ACÜ gewann durch die beiden Erfolge die Vereinswertung der A-Jugend. Für ACÜ-Ringerin Lena Rösler lief es zunächst etwas unglücklich. Nach einer Schulterniederlage gegen Schweizerin Julia Lötscher siegte sie in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm schließlich gegen Steffi Hassis (VfK Mühlenbach) und sicherte sich so den zweiten Platz der Frauenklasse. Durch die drei Erfolge belegte der AC Ückerath in der Gesamtvereinswertung unter dem Strich den dritten Platz.