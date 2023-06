Ringen ACÜ-Ringerin bei DM von einem Eklat betroffen

Denn nach ihrer Auftaktpunktniederlage gegen die spätere Meisterin Anastasia Blayvas setzte sie sich überlegen gegen Katharina Krupna (ebenfalls KFC Leipzig) durch und hatte gegen Anika Wendle (ASV Altenheim) die Chance, ins Finale gegen Blayvas einzuziehen. Doch in dem Kampf kam es zu einem Eklat. Bei einer 5:0-Führung Hemmers entschied die Kampfrichterin nach einer Aktion Wendles plötzlich auf Schultersieg für die Ringerin vom ASV Altenheim. Trainer Cengiz Cakici: „Es gab keinen Stillstand und auch keine Beherrschung der Situation, die für einen Schultersieg benötigt wird. Darüber hinaus hat die Schiedsrichterin, so wie wir das mitbekommen haben, sich nicht das Ja der anderen zwei Schiedsrichter eingeholt, um auf Schultersieg zu entscheiden. Erst nachdem sie abgeklopft hat, sah sie rüber. Das entspricht nicht den Regeln.“ Auch Nina Hemmer war schwer enttäuscht: „Ich kann es einfach nicht fassen, wie man einen spannenden und offenen Kampf zwischen zwei Top-Athletinnen auf solch eine Weise manipulieren kann.“ In den Kampf um Bronze ging sie dennoch zielgerichtet gegen Olivia Andrich (SV Luftfahrt Ringen) und gewann deutlich nach Punkten. Ihre Vereinskameradin Jennifer Rösler zog nach Siegen gegen die Brandenburgerinnen Alicia Speck (ESV Wittenberge) und Lara Flachs (1. Luckenwalder SC) ins Finale gegen Lilly Schneider ein. Den Kampf auf Augenhöhe gewann die Ringerin des RV Thalheim knapp nach Punkten. In der Vereinswertung belegte der ACÜ unter dem Strich den siebten Rang.