Ringen : Ohne großen Druck zur WM-Medaille

Kostenlose Flugstunde auf der Ringermatte: In der 2. Bundesliga zeigte Samuel Bellscheidt zuletzt beim technisch überlegenen Punktsieg gegen Francesco Rinoldo vom ASV Hüttigweiler seine Klasse. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Der schon seit 2015 für den KSK Konkordia Neuss ringende Samuel Bellscheidt hat bei den U23-Weltmeisterschaften in Spanien einen Platz auf dem Treppchen ins Visier genommen. Im ersten Kampf trifft er auf Valentin Petic (Moldawien).

Gemeinsam mit der freilich wesentlich bekannteren Pilgermetropole Santiago de Compostela zählt Pontevedra zu den Urlaubsperlen der spanischen Region Galicien. In der eleganten Küstenstadt sind Wasser und Luft noch bis in den Oktober hinein warm genug zum Baden. Doch obwohl Samuel Bellscheidt mit der Deutschen Nationalmannschaft hier bereits am Samstag sein Quartier aufgeschlagen hat, blieb die Badehose daheim in Mülheim. „Wenn ich schon mal da bin, gucke ich mir natürlich auch was an, aber ich bin kein Tourist“, stellt der Ringer des KSK Konkordia Neuss klar. Der 21-Jährige hat andere Pläne, will bei den Weltmeisterschaften der Altersklasse U23 unbedingt unter die Top 5: „Platz eins bis fünf, das ist mein festes Ziel. Mit einer Medaille wäre ich natürlich sehr, sehr zufrieden.“

Dafür hat sich der Dritte der Junioren-EM 2021 noch mal mächtig ins Zeug gelegt. Die harte Trainingswoche mit den besten deutschen Griechisch-Römisch-Ringern (U23) im dänischen Nyköbing, bei der Bundestrainer Michael Carl seinen Jungs den Feinschliff für die Titelkämpfe in Spanien gab, liegt erst zwei Wochen zurück. Das in die Maßnahme integrierte Turnier „Thor-Masters“ nutzte Bellscheidt, um seine Ambitionen zu unterstreichen: Auf dem Weg ins Finale schaltete er Aleksander Milewczyk (Polen), Elmer Mattila (Finnland), Eimantas Vilimas (Litauen) und Christoffer Dahlen (Schweden) aus. Und mit dem abschließenden 2:1-Erfolg über Georgios Barbados (Schweden) feierte er seinen ersten Sieg im Männerbereich. Der Schwede ist auch bei der U23-WM dabei genau wie Vilimas, Miru Olsson (Schweden), Giorgos Sotiriadis (Griechenland) und Kamil Czarniecki (Polen). Der Turniersieg in Nyköbing ist also kein Muster ohne Wert. „Nach einem Jahr, das schon ein bisschen zäh war, ist das auf jeden Fall gut für mein Selbstvertrauen“, sagt Bellscheidt.

Info Das Jahr 2022 für Samuel Bellscheidt im Überblick Februar „Sportler des Jahres“ im Ringerverband Nordrhein-Westfalen April Europameisterschaften der Männer in Budapest/Ungarn: Platz 14; UWW-Turnier in Porec/Kroatien: Platz zwei Mai Deutsche Meisterschaften der Männer in Frankfurt/Oder: Platz 3 August Grand Prix von Deutschland in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle: Platz 12 September Weltmeisterschaften der Männer in Belgrad/Serbien: Platz 7 Oktober Turnier „Thor Masters“ in Nykobing/Dänemark: Platz 1

Bei der WM geht es für ihn am Dienstag in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm allerdings zunächst gegen Valentin Petic. Der mit seinen 23 Jahren wesentlich erfahrenere Moldawier hatte die Männer-WM in Belgrad auf Rang zehn abgeschlossen und lag damit drei Plätze hinter Bellscheidt, der im amtierenden U23-Europameister Giorgi Chkhikvadze (Georgien), dem EM-Dritten Shant Khachatryan (Armenien), U20-Weltmeister Gurban Gurbanov (Aserbaidschan), U23-Asienmeister Adilkhan Nurlanbekov (Kirgisistan) und Irfan Mirzoiev (Ukraine) seine größten Konkurrenten ausgemacht hat.

Obgleich sein eigener Anspruch hoch ist, steht er in seinem ersten Jahr in dieser Altersklasse nicht unter dem ganz großen Druck. Schließlich gehört er zu den jüngsten Ringern im Feld, „auch wenn man sich manchmal nicht so fühlt“, räumt er schmunzelnd ein. Im Gegensatz zu vielen seiner Rivalen muss er sich nämlich außerdem noch um sein berufliches Fortkommen kümmern. Zusätzlich zu seinen täglichen Trainingseinheiten ist er viermal in der Woche an der DSHS Köln, wo er seit diesem Semester für den Bachelor-Studiengang „Sport und Management“ eingeschrieben ist. Im Übrigen gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Deni Nakaev. Der U20-Weltmeister hat sich allerdings für die Sparte „Sport und Leistung“ entschieden.