Ringen : Neusser Ringer kennen keine Langeweile

Neuss Aaron Bellscheidt siegt beim Brandenburg-Cup – in der Oberliga wartet ein Doppelkampftag.

Langeweile ist ein Fremdwort für die Ringer des KSK Konkordia Neuss. Das für sie kampffreie Wochenende in der Oberliga nutzte ein Neusser Trio zur Teilnahme am 28. Internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt/Oder. Kaum mit zwei Siegen zurück, steht für sie im Liga-Alltag am Donnerstag und Freitag gleich ein Doppelkampftag auf dem Programm.

In der Oberliga führen die Neusser ungeschlagen die Tabelle an, haben aber in dieser Woche die Hürde eines Doppelkampftags innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden zu überstehen. Am Donnerstag (3. Oktober, 16 Uhr) gastiert Bundesliga-Absteiger TV Aachen-Walheim zum letzten Kampf der Hinrunde in der Halle an der Frankenstraße. Am Freitag (20 Uhr) geht es an gleicher Stelle mit dem ersten Rückrundenkampf gegen den KSV Germania Krefeld weiter. Die größte Herausforderung dürfte dabei der zur Rückrunde fällige Stilartenwechsel sein. Die Trainer Erich Marjalke und Oleg Dubov müssen deshalb das bisher erfolgreiche Team auf einigen Positionen umbauen.