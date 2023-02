International im Einsatz Ringer mehren den Ruhm des KSK Konkordia Neuss

Vom Samstag bis zum 18. Februar ist die Nationalmannschaft des Deutschen Ringer-Bundes in Porec/Kroatien aktiv. Bundestrainer Michael Carl hat für die Kämpfe in der olympischen Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm die Neusser Samuel Bellscheidt und Deni Nakaev gemeinsam mit Idriz Ibaev und Roland Schwarz (beide Wacker Burghausen) nominiert. Am Wochenende sind die vor Ort von Trainer Oleg Dubov betreuten KSK-Ringer Ivan Seibel, Joshua Bellscheidt und Andrej Maalchun in Posen/Polen am Start. Kahlenberg: „Finanziert wird der Aufenthalt vom KSK.“