Ringen : Konkordia reist als Titelverteidiger zur Jugend-DM

Neuss Als Titelverteidiger reist der Ringer-Nachwuchs des KSK Konkordia Neuss zu den Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften, die ab Freitag vom AC Röhlingen ausgerichtet werden. Trainer Oleg Dubov reist dazu mit 14 Ringern nach Württemberg, von denen ein Großteil aus Altersgründen zum letzten Mal bei einer Jugend-DM auf die Matte steigt – was den Anreiz, den Titel erneut zu gewinnen, um so größer macht.

Im Vorjahr gelang dies dem KSK in eigener Halle in einem Herzschlagfinale gegen den punktgleichen ASV Tennenbronn. Die Schwarzwälder zählen zusammen mit dem AC Köln-Mülheim, Westendorf und Hüttigweiler zu den größten Konkurrenten für die Neusser, weitere sieben Mannschaften haben für die Meisterschaften gemeldet, die am Freitag mit Waage und Auslosung beginnen. Die ersten Kämpfe steigen dann am Samstag ab 9.30 Uhr in der Sechtahalle, die Kämpfe werden live auf sportdeutschland.tv übertragen.