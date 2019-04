Ringen : Ringer machen dem Rhein-Kreis Freude

Rhein-Kreis Beim 49. Osterturnier in Utrecht/NL entert der Nachwuchs des AC Ückerath und des KSK Konkordia Neuss das Podest.

So sicherte sich die 17 Kopf starke Auswahl des ACÜ unter 50 teilnehmenden Klubs hinter Ausrichter De Halter Utrecht Platz zwei in der Vereinswertung und brachte dabei zehn ihrer Starter aufs Podest: Das beste Ergebnis erzielte Jasmina Liolios, die alle fünf Kämpfe gegen Ringerinnen aus Frankreich, USA, den Niederlanden sowie zwei Vereinskolleginnen gewann. Erste Plätze gab es zudem für Lina Sue Odendahl, die zwei Französinnen bezwang, und für Carolin Kitiratschky, die in ihrer Gewichtsklasse allerdings keine Gegnerin hatte und dafür außer Konkurrenz in der höheren Klasse antrat.

Zweite wurde Lisa Marie Kamper, die nach drei Schultersiegen erst ihren letzten Kampf gegen die Polin Nikola Piechocka verlor. Auch Lena Rösler und Lena Kaiser belegten zweite Ränge: Nach drei Siegen unterlag Lena Rösler im Finale unglücklich Laura Vornberger (AC Röhlingen) mit 8:9. Lena Kaiser verbuchte drei Schultersiege und musste sich dann Tristan Kelly aus den USA geschlagen geben. Erstmals als Mitglied des AC Ückerath betrat Rudi Just die Matte. Er setzte sich in vier von fünf Kämpfen durch und holte damit ebenfalls einen zweiten Platz.

Für den KSK Konkordia Neuss schickte Trainer Alexander Jurk acht Ringer ins sehr gut besetzte Turnier in Utrecht. Aufzutrumpfen wusste einmal mehr Ivan Seibel, der in der mit 35 Kontrahenten besetzten Gewichtsklasse bis 29 Kilogramm auf dem Weg zu Platz eins sieben Siege feierte. Dabei musste sich der Zehnjährige, auf den KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg große Stücke hält („Das wird mal einer!“), gegen Rivalen aus Ungarn, Deutschland, der USA, der Ukraine und Frankreich behaupten.

Auch sein Vereinskollege IsmaiI Idigov setzte sich in der Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm mit sieben Siegen in souveräner Art und Weise durch. Er ging wie Ivan Seibel in der Altersklasse „Boys 7-11 Jahre“ an den Start. Der dritte Neusser im Bunde war Joshua Bellscheidt, er maß sich jedoch in der Klasse bis 35 Kilogramm. Mit sechs Siegen und einer Niederlage flog er förmlich ins Finale und belegte schließlich den starken zweiten Platz. „Ergebnisse, die von den jungen Athleten nicht unbedingt erwartet worden war“, sagte Kahlenberg. Khizar Idigov erreichte in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm der 15- bis 17-Jährigen, für die 33 Nachwuchsringer gemeldet hatten, mit sechs Siegen ebenfalls das Finale. Erst dort musste er sich einem starken ungarischen Widersacher geschlagen geben. Unplatziert blieben nur Jan Krempin, Daniel Denisov, Maximilian Jurk und Nikita Weigandt.