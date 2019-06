Ringen : Jennifer Rösler kämpft um EM-Gold

Dormagen Im Finale trifft die Ückeratherin am Donnerstag auf die Russin Olga Kozyreva.

(sit) Gleich bei ihrer ersten Kadetten-Europameisterschaft steht Jennifer Rösler im Finale und trifft dort am Donnerstag (ab 18 Uhr) auf die Russin Olga Kozyreva. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm war die Nachwuchs-Ringerin des AC Ückerath im italienischen Faenza durch Siege über Balkan-Meisterin Maria Cristina Rosioru aus Rumänien (5:2) und die Italienerin Noemi D’Angelo (6:0) ins Halbfinale eingezogen. Dort bekam sie es mit der Türkin Nazar Batir zu tun. Eine harte Nuss. Doch die junge Ückeratherin blieb eiskalt, ging 2:0 in Führung und ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als Batir kurz vor der Pause ausglich. Nach Wiederbeginn zwang Rösler ihre Konkurrentin gleich zweimal ins Aus und sicherte sich mit zwei hohen Wertungen noch einen deutlichen 10:2-Erfolg. Damit kämpft sie um Gold.