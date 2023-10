Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss zwischen Stolz und tiefer Trauer

Natürlich hatte Hermann J. Kahlenberg, gesundheitlich schwer angeschlagen, auch schon in den vergangenen Jahren Kämpfe seiner Ringer auslassen müssen. Doch der Bundesliga-Einsatz des KSK Konkordia Neuss am Sonntag in der Stadionhalle gegen den sechsmaligen Deutschen Mannschaftsmeister KSV Köllerbach markierte trotzdem den schmerzlichsten nur möglichen Einschnitt in der seit 1924 fortgeschriebenen Geschichte des Kraftsportklubs.