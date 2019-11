Ringen : Ringer des KSK Konkordia ohne Fehl und Tadel

Neuss Samuel Bellscheidt & Co. schlagen Mülheim mit 35:10.

Die Bilanz des KSK Konkordia bleibt makellos: Mit dem 35:10-Erfolg über den AC Mülheim hübschten die Neusser Ringer ihre Bilanz in der Play-off-Runde der Oberliga Rheinland auf 16:0-Punkte auf und liegen damit weiter vier Zähler vor dem KSV Simson Landgraaf, bei dem Samuel Bellscheidt & Co. am Samstag zu Gast sind.