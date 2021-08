Weltmeisterschaften in Ufa : Neusser Ringer verpassen bei Junioren-WM Bronze nur knapp

Neuss Aaron Bellscheidt und Arslanbek Salimov kämpfen um Platz drei, ziehen in einem Weltklassefeld aber jeweils den Kürzeren. Samuel Bellscheidt erreicht Viertelfinale.

Im Achtelfinale der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm warf Aaron Bellscheidt Nozimjon Sobirov (Tadschikistan) mit 5:1 aus dem Turnier. Im Viertelfinale hatte der 18-Jährige beim 1:2 gegen Sahak Hovhannisyan Pech, da der Armenien aber im Anschluss mit seinem 3:0-Sieg über Marian Holubovskyi (Ukraine) das Finale gegen Hasrat Jafarov (Aserbaidschan) erreichte, blieb dem Neusser die Chance auf Bronze. In der Hoffnungsrunde hielt er den Litauer Vilius Savickas mit 3:1 in Schach und kämpfte damit gegen Holubovskyi tatsächlich um Edelmetall. Dass er dieses Duell mit 1:9 verlor, schob KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg auch auf die Energieleistung im vorangegangenen Kampf. „Der steckte ihm noch in den Knochen.“ Mit den Leistungen Bellscheidts zeigte sich Kahlenberg freilich hochzufrieden. „Platz fünf in diesem starken Feld ist Weltklasse. Und Aaron kann noch zwei Jahre bei den Junioren ringen.“