Ringer-Bundesliga KSK beeindruckt Spitzenreiter Red Devils Heilbronn

Vor knapp zwei Wochen gegen den KSV Köllerbach (8:19), in der abgelaufenen Saison erst im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft am ASV Schorndorf gescheitert, am vergangenen Samstag gegen den amtierenden Deutschen Meister ASV Mainz 88 (10:13) und am bevorstehenden Samstag (19.30 Uhr) zum Abschluss der Hinrunde in der Römerhalle beim Tabellenführer Red Devils Heilbronn – besonders leicht tut sich der zusätzlich vom Tod seines Ehrenvorsitzenden Hermann J. Kahlenberg getroffene Ringer-Bundesligist in diesen Tagen nicht. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten benötigen wir die Unterstützung unserer treuen Sponsoren und Gönnern mehr denn je“, sagt der 2. Vorsitzende Ismet Cetin. „Um die Visionen und Werte, die Hermann J. Kahlenberg so leidenschaftlich vertreten hat, mit noch größerem Einsatz und Entschlossenheit weitertragen zu können, sind wir auf ihre Hilfe angewiesen.“