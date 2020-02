Ringen : Konkordia liebäugelt mit einem Umzug

Neuss Nach dem Aufstieg in die Bundesliga sind die Neusser Ringer auf der Suche nach einer erstliga-tauglichen Halle.

Was das Training angeht, befindet sich der KSK Konkordia dank des Ringerzentrums am Nordpark in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Doch das ist zu klein für Mannschaftskämpfe, zumal für die in der am 5. September mit einem Heimkampf gegen den ASV Mainz 88 startende Bundesliga-Saison. Gleiches gilt für die zu Oberliga-Zeiten genutzte Halle an der Frankenstraße. Am liebsten würde der Aufsteiger seine acht Heimkämpfe – außer gegen Mainz noch gegen KSC Hösbach (26. 9.), SV Nackenheim (3. 10.), Wrestling Tigers Rhein-Nahe (25. 10.), RV Lübtheen (7. 11.), KSV Witten (15. 11.), SC Kleinostheim (28. 11.) und RC Düren-Merken (12. 12.) in der Elmar-Frings-Halle austragen, hat diesen Wunsch, sagt KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg, auch schon beim Sportamt angemeldet.