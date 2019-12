Ringen : KSK Konkordia sorgt für frischen Wind

Frische Luft für ein Neusser Ringer-Ass: Der Sportliche Leiter Fatih Cinar macht den von seinem Trainer Oleg Dubov gehaltenen Aaron Bellscheidt fit für den spektakulären Kampf gegen den erfahrenen Sergiy Skripka. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss 350 Zuschauer geben dem letzten Kampfabend vor dem Finale um den Bundesliga-Aufstieg einen würdigen Rahmen.

Da bekam selbst Hermann J. Kahlenberg, der den KSK Konkordia Neuss in den vergangenen Jahrzehnten durch alle Höhen und Tiefen gelotst hat, feuchte Augen. „350 Zuschauer in der Sporthalle an der Frankenstraße, darunter Sportdezernent Dr. Welpmann, Sportausschußvorsitzender Rolf Knipprath, Sportamtleiter Uwe Talke mit Christian Stoffels, Stadtverordnete Karin Kilb, der Leiter des Sportamtes im Rhein-Kreis Neuss, Thomas Schütz, KSB-Vorsitzender Hermann-Josef Baaken und viele Athleten aus früheren Jahren, sorgten für eine Atmosphäre, wie wir sie hier seit langem nicht mehr erleben durften“, stellte der Ehrenvorsitzende der Neusser Ringer begeistert fest.

Schon zum entscheidenden Duell der Landesliga-Play-offs Westfalen zwischen den punktgleichen Topteams SU Witten-Annen und dem KSK Konkordia II war Stimmung in der Bude. Dass den Gästen, die aus der Hauptrunde ein winziges Mannschaftspünktchen mehr mitgenommen hatten als die Konkorden, nach dem 17:17 im Hinkampf ein 13:13-Unentschieden zum Sprung ins Final-Six-Turnier um den Aufstieg in die Oberliga reichte, fand an diesem Abend niemand tragisch. Schließlich bezwang im Anschluss die von Oleg Dubov und Erich Marjalke trainierte Oberliga-Mannschaft des KSK in ihrem letzten Kampf der Play-Off-Runde Rheinland den KSV Simson Landgraaf mit 30:10 und bleibt damit weiter ohne Saison-Niederlage. Kahlenberg: „In den Begegnungen wurden 24 verschiedene Ringer eingesetzt, was die Breite und Qualität des Kaders untermauert.“

Info KSK Konkordia Neuss bleibt ungeschlagen Ringen Oberliga Rheinland Letzter Kampftag Play-off-Runde: KSK Konkordia Neuss - KSV Simson Landgraaf 30:10; KSV Germania Krefeld - AC Mülheim am Rhein 20:24 Tabelle 1. KSK Konkordia Neuss⇥360:104 24:0 2. KSV Simson Landgraaf⇥320:158 16:8 3. AC Mülheim am Rhein⇥212:299 8:16 4. KSV Germania Krefeld⇥091:422 0:24 Final Six am 21. Dezember in Bonn: KSV Witten II - KSK Konkordia Neuss Landesliga Westfalen Letzter Kampftag Play-off-Runde: KSK Konkordia Neuss II - Sport-Union Annen 13:13; ASV Atlas Bielefeld - TV Essen-Dellwig II 31:14 Tabelle 1. Sport-Union Annen⇥305:161 20:4 2. KSK Konkordia Neuss II⇥308:136 20:4 3. ASV Atlas Bielefeld⇥188:309 6:14 4. TV Essen-Dellwig II⇥138:333 2:22 Direkter Vergleich Sport-Union Annen⇥67:66 4:4 18 KSK Konkordia Neuss II⇥66:67 4:4 22

Vor allem die Jugend ist der ganze Stolz des neuen Sportlichen Leiters Fatih Cinar, der den von den Cheerleadern des amtierenden Europameisters aus Düsseldorf in Schwung gebrachten Abend organisiert hatte. Sportlicher Höhepunkt war ohne Zweifel die Auseinandersetzung des erst 16 Jahre alten Neussers Aaron Bellscheidt mit dem für den KSK lange in der Bundesliga tätigen Sergiy Skripka (Annen) in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Dass der Jugendliche die Matte als Punktsieger verließ (1:0), passte prächtig, wurde er doch gemeinsam mit Joshua Bellscheidt, Ismael Idigov, Ivan Seibel (alle Schüler) sowie Deni Nakaev und Samuel Bellscheidt (beide Jugend) als Jahrgangsbester geehrt.

Einen Pokal überreichte KSK-Institution Horst Faller für seine Erfolge auf internationaler Ebene auch Ayub Musaev.