Ringen : KSK Konkordia Neuss ist in Duisburg und Lünen erfolgreich

Neuss Joshua Bellscheidt, Timo Schaffrinna, Adam Bachor sowie Nikita und Julian Lejkin nehmen an einem Ländervergleichskampf teil.

(ml) Die Ruhr Games in Duisburg sind wegen ihrer gelungenen Mischung aus Sport, Show und Musik als Publikumsmagnet bekannt. Sie geben Nachwuchssportlern die Möglichkeit, ihr Können vor Tausenden Zuschauern zu beweisen. In diesem Jahr sind neben verschiedenen Trendsportarten auch wieder traditionsreichere Disziplinen wie das Ringen vertreten. Die Sportler des KSK Konkordia Neuss nutzten den Wettkampf im Landschaftspark Duisburg-Nord, um sich neben weiteren NRW-Sportlern im internationalen Teilnehmerfeld zu messen. Dabei stießen die Neusser auf Athleten aus den USA sowie den Niederlanden. Für den KSK nahmen Joshua Bellscheidt, Timo Schaffrinna, Adam Bachor sowie Nikita und Julian Lejkin am Ländervergleich der Ringer teil. Für einen anderen Teil des Kraftsportklubs ging es nicht nach Duisburg, sondern zum 10. Anfängerturnier des VfK Lünen-Süd, an dem ausschließlich jugendliche Ringer teilnehmen durften, die noch keine Medaille bei Meisterschaften gewonnen hatten. Mit der Unterstützung von Trainer Alexander Jurk wagten sich acht Neusser Sportler auf die Matte, die vier Turniersiege und weitere vier Medaillenplätze verbuchen konnten. Somit ging die Mannschaftswertung an die Neusser. Mit Gold belohnten sich Rakhim Sultamuradov, Gabriel Petras, Mansur Bersanow (alle D-Jugend) und Dennis Jurk (C-Jugend). Dominik Krempin sowie Donat Fazlijan (beide D-Jugend) sicherten sich jeweils Platz zwei. Eine weitere Medaille kam durch Konstantin Sapojnikov hinzu, der sich Bronze erkämpfte (D-Jugend).