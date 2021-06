Ringen : KSK ist bereit für große Aufgaben

Rhein-Kreis Neusser Ringer untermauern bei den Ruhr Games ihre Vormachtstellung. Samuel und Aaron Bellscheidt sowie Deni Nakaev für EM der Junioren nominiert.

(sit) Im Rahmen der Ruhr Games unterzogen sich die Kadermitglieder des Ringer-Verbandes NRW, die an den Deutschen Meisterschaften der A-Jugend und Junioren teilnehmen sollen, einem Formcheck. An dem als Landesqualifikation angelegten Turnier nahm der KSK Konkordia mit zwölf Athleten teil und zementierte dabei seine Vorherrschaft im griechisch-römischen Stil, obwohl in Samuel Bellscheidt, Devin Schäfer und Denis Briske starke Ringer wegen Verletzung und Krankheit fehlten.