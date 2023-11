Ringen Der KSK Konkordia Neuss macht weiter

Nicht wirklich ins Schwitzen geraten waren die Neusser Ringer am Abend zuvor in Adelhausen. Kurz vor der rund 550 Kilometer langen Heimreise mit dem Mannschaftsbus bis in die frühen Morgenstunden bemerkte Fatih Cinar freudlos: „Das macht keinen Spaß, in der Bundesliga zu kämpfen, wenn Adelhausen so aufstellt.“ Horst Faller, Mitglied des Ehrenrats im KSK, fasste den überraschend uninspirierten Auftritt der Gastgeber so zusammen: „Das ist schon peinlich.“