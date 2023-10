2. Hockey-Bundesliga KSK Konkordia beendet Hinrunde auf Rang vier

Trotz erstklassiger Kämpfe leer aus gingen auch die beiden noch in der vergangenen Woche bei der WM in Tirana tätigen KSK-Ringer: Ayub Musaev, in Albanien Achter, ließ sich beim 2:6 gegen Recep Topal von einem höchst unangenehmen Spaltgriff des Türken ausknocken. Vasile Diakon, der per Flieger und Zug direkt von der WM nach Neuss gereist war, zog gegen den Bulgaren Ramazan Ramazanov, im September Dritter der in Belgrad ausgetragenen Weltmeisterschaften, mit 2:5 den Kürzeren. Zum Start der Rückrunde reist der KSK am Samstag nach Adelhausen.