Landesliga Rheinland Ringer des ACÜ verlieren erstmals seit 2019 wieder

Großen Kampfgeist zeigte besonders Denis Hergert: Nachdem er bereits mit 0:11 in Rückstand lag, gelang es ihm, seinen Gegner Emil Bekhbudov auf die Schulter zu legen und damit vier Punkte gegen den für die 2. Bundesliga vorgesehenen Essener einzufahren. Die weiteren Zähler für den AC Ückerath holten Lev Zhalo (2:0) und Mylhailo Khomutov (3:0) nach Punktsiegen, Rudi Just gewann durch technische Überlegenheit (4:0), in den beiden Frauenkämpfen des Abends fuhren Josefine Widmann (Schultersieg) und Ann-Kathrin Krings (2:0) Siege ein.