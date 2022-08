Ringen : Neusser Deni Nakaev ist Junioren-Weltmeister

In einem gewaltigen Schrei entlud sich bei Deni Nakaev vom KSK Konkordia Neuss nach dem gewonnenen WM-Finale in Sofia die Freude. Foto: DRB/Kadir Caliskan

Neuss Der 20 Jahre alte Ringer des KSK Konkordia Neuss sichert sich nach einem herausragendem Turnier im bulgarischen Sofia den WM-Titel.

Wer Deni Nakaev als ziemlich coole Socke bezeichnet, liegt damit nicht falsch. Einblicke in seine Gefühlswelt gewährt der Ende Juli 20 Jahre alt gewordene Ringer des KSK Konkordia Neuss eher selten. Doch schon nach seinem 9:0-Sieg im Viertelfinale der in Sofia ausgetragenen U20-Weltmeisterschaften über den Brasilianer Guilherme Barros De Arruda Porto brach die so mühsam errichte Fassade zusammen. „Ich war nahe dran an einem Nervenzusammenbruch“, bekannte Nakaev, der als EM-Dritter den Einzug ins Halbfinale quasi als Pflichtaufgabe ansah. Aber damit war er bereit für die Kür. „Ich konnte nun in aller Seelenruhe ins Halbfinale gehen.“

Mit dem 9:4-Erfolg über den Asienmeister Samandar Bobonazarov aus Usbekistan gab es freilich endgültig kein Halten mehr. „Da gingen die Emotionen mit mir durch, das volle Programm – und jede Menge Freudentränen. Ich konnte es gar nicht fassen, wie krass das ist, im Finale zu stehen.“ Die folgende Nacht verlief erwartungsgemäß nicht wirklich gut. Doch der Grund, verriet Nakaev, sei keineswegs Aufregung gewesen, „das gar nicht“, sondern nagender Hunger und extremer Durst. Um in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm antreten zu können, hatte der Griechisch-Römisch-Spezialist seinem muskulösen Körper in den Tagen bis zum ersten Wiegen in Sofia nämlich irgendwie fünf Kilogramm abgerungen. Und weil zwischen Halbfinale und dem Titelkampf 5,5 Pfund runter mussten, gab’s nichts zu essen und nur einen Schluck Wasser. Alltag für Ringer bei großen Turnieren. „Aber du gewöhnst dich trotzdem nie daran“, gab Nakaev mit Blick auf die überschaubare Schlafphase zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens zu. Indes: Als es im Duell um Gold mit Yuksel Saricicek – der Türke hatte ihn vor einem Jahr bei der U20-EM im Viertelfinale bezwungen – darauf ankam, war er zur Stelle. Kurz nach der Pause geriet er zwar mit 0:4 ins Hintertreffen, doch noch ehe sich wieder nur zu bekannte Selbstzweifel in seinem Hirn einzunisten vermochten, schlug der Supertechniker zurück und glich durch einen mit vier Punkten belohnten Armschwung auf einen Schlag aus. Und weil er gegen den nun physisch, aber zunehmend auch psychisch gebrochenen Kontrahenten nichts mehr anbrennen lassen wollte, setzte er nach. Obwohl er bei Gleichstand aufgrund der letzten und höheren Wertung schon vorne lag, packte er noch drei weitere Zähler zum 7:4-Sieg drauf. Alle Emotionen entluden sich am Ende noch auf der Matte in einem gewaltigen Freudenschrei.

Mehr geht nicht: Deni Nakaev mit Goldmedaille und dem WM-Gürtel Foto: DRB/Kadir Caliskan

Info Zweiter internationaler Titel für Deni Nakaev 2022 Gold bei U20-Weltmeisterschaft in Sofia, Bronze bei U20-Europameisterschaft in Rom, Deutscher Meister in Neuss, Siebter bei U23-WM in Plovdiv. 2021 Siebter Platz bei U20-Europameisterschaft in Dortmund