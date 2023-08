Ringen Deni Nakaev will bei der WM liefern, nicht drüber reden

Sollte Deni Nakaev die historische Dimension der mit der Zustellung der Fahrkarte für die Weltmeisterschaften in der serbischen Hauptstadt Belgrad verbundenen Chance tatsächlich mal für einen Augenblick aus dem Auge verlieren, gibt es in seinem direkten Umfeld genug Menschen, die in daran erinnern. Allen voran natürlich der Ehrenvorsitzende Hermann J. Kahlenberg, der – unter Hinweis auf den bei der WM vom 16. bis 24. September ausgelobten Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris – mit der Qualifikation sein beim KSK Konkordia Neuss 1972 begonnenes Lebenswerk gekrönt sähe. „Er wäre der Erste bei Olympia“, stellt er ehrfürchtig fest und fordert mit schon jetzt fast fiebriger Spannung: „Ihm müssen nun alle die Daumen drücken!“