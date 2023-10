Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss empfängt den Champion ASV Mainz

Wie stark die Gäste am Samstag tatsächlich sein werden, kann Cinar noch gar nicht sagen. „Da stehen vier, fünf Ringer im Kader, die Mainz in dieser Saison noch gar nicht eingesetzt hat.“ Er stellt jedoch klar: „Ich weiß nicht, wer bei denen ringt, aber wenn die uns unterschätzen und mit einer B-Mannschaft antreten, werden die Probleme bekommen.“ In Bestbesetzung wäre der viermalige Titelträger für den KSK sicher eine Nummer zu groß: In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm könnte im Georgier Beka Bujiashvili der EM-Dritte von 2022 auflaufen. Der Lette Kristupas Sleyiva kam zuletzt in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm zum Einsatz. „Ein stabiler Hund“, sagt Cinar anerkennend. Gleiches gilt im Freistil für den Ungarn Murad Kuramagomedov (75 kg), im April Siebter der EM in Kroatien. Mateusz Wolny, dessen Vater Ryszard Wolny 1996 in Atlanta Olympia-Gold für Polen holte, ist in der Liga schon seit Jahren zu Hause. Doch so ganz schlecht ist natürlich auch der KSK nicht aufgestellt. Immerhin gehen in Samuel Bellscheidt, Mairbek Salimov (Polen) und Vasile Diacon (Moldawien) drei seiner Ringer bei den U23-Weltmeisterschaften vom 23. bis 29. Oktober in Tirana/Albanien an den Start. Gerade für den in den vergangenen Monaten von Verletzungen geplagten Bellscheidt kommt das Turnier zur richtigen Zeit. „Eine Medaille wäre für seine Pysche wichtig“, sagt Cinar.