Ringen : AC Ückerath erwartet den TKV Hückelhoven

Nievenheim Drei Kämpfe haben die Ringer des AC Ückerath bislang bestritten in der Bezirksliga Rheinland, am Samstag wollen sie im Heimkampf gegen den TKV Hückelhoven (Beginn 19.30 Uhr in der Sporthalle der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim) ihr Punktekonto ausgleichen.

