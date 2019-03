Ringen: Ringer aus Ückerath und Neuss holen DM-Medaillen

Rhein-Kreis Silber für Samuel Bellscheidt in Plauen, Bronze für Heidi Morjan in Waghäusel.

Wenngleich es nicht die erhoffte Goldmedaille war, auch Silber stellte Samuel Bellscheidt (KSK Konkordia Neuss) bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften der Griechisch-Römisch-Ringer in Plauen zufrieden. In der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm zog er mit drei technisch überlegenen Siegen ins Finale gegen Maximilian Simon (GW Weißwasser) ein. Doch wie schon bei den Deutschen A-Jugendmeisterschaften 2017 zog der Neusser mit 4:5 den Kürzeren. Trotzdem gab es vom Bundestrainer eine Einladung für das internationale Turnier im kroatischen Porec. Sein Vereinskollege Julian Lejkin musste in der Klasse bis 83 Kilogramm in die Hoffnungsrunde und verpasste dort nach einem 3:1-Sieg über Roman Brüstle (AB Aichhalden) mit der 1:4-Niederlage gegen Simon Öllinger (SC Anger) das Treppchen. Er belegte damit unter 14 Teilnehmern Rang fünf.