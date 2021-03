Ringen : Duo des AC Ückerath verpasst Olympia-Ticket

Bei der Europa-Qualifikation für Tokio in der ungarischen Hauptstadt scheitern Nina Hemmer und Laura Mertens schon vor dem Halbfinale.

(NGZ) Auf ein Neues in sechs Wochen, dann findet in Sofia das Weltturnier statt, bei dem die letzten Olympia-Tickets vergeben werden. Am heutigen Freitag wäre in Budapest mehr möglich gewesen, aber die deutschen Ringerinnen haben allesamt keine Chance mehr aufs Finale: Nina Hemmer verlor in der Qualifikation gegen Iulia Leorda (Moldawien) mit 6:8. Laura Mertens scheiterte nach dem 6:4-Auftakterfolg gegen die Rumänin Kateryna Zhydachevska im Viertelfinale an der Schwedin Sara Lindborg (3:5). Für Luisa Niemesch und Lisa Ersel endeten die Hoffnungen vorzeitig: Niemesch wurde von der Ukrainerin Iryna Koliadenko geschultert, Iwona Matkowska gewann gegen Ersel durch technische Überlegenheit.