Ringen Schüler des KSK Konkordia sind für die DM qualifiziert

Betreut wurde die Mannschaft in der Kaiserstadt von den Trainern Oleg Dubov und Navruz Ibragimov sowie Jugendwart Tekin Güloglu. „Es erfüllt uns auf der einen Seite mit Stolz, dass wir uns nach so langer Zeit wieder für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben“, sagte Vereinsvorsitzender Ismet Çetin: „Auf der anderen Seite ist es der Beweis, dass sich die ganze Arbeit und der Fleiß, den wir alle in die Jugendarbeit gesteckt haben, ganz klar gelohnt hat. Dies gibt uns die Kraft, weiter in unsere Jugend und somit in die Zukunft des KSK Konkordia 1924 Neuss zu investieren.“