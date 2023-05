Ringer-Bundesliga Schmerzlicher Abgang für den KSK Konkordia Neuss

Für seine Vereinskollegen Deni Nakaev und Samuel Bellscheidt heißt es nach dem am Dienstag zu Ende gegangenen Konditionslehrgang in Las Playitas auf der Kanareninel Fuerteventura jetzt, sich auf den nächsten Lehrgang in Herzogenhorn am Feldberg vorzubereiten. Vom 8. bis 11. Juni entscheidet sich bei der Männer-DM in Heidelberg, wer Deutschland bei der WM vertritt. Die dient gleichzeitig als erste Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.