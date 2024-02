Europameisterschaften in Bukarest Schluss im EM-Achtelfinale für den Neusser Deni Nakaev

Schon nach einem Kampf konnte Deni Nakaev bei den Eurpameisterschaften der Ringer in der rumänischen Hauptstadt Bukarest die Koffer packen. In der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm erwies sich für den Griechisch-Römisch-Spezialisten des KSK Konkordia Neuss der als Russe unter der französischen Abkürzung AIN gestartete Stanislau Shaferenka (28 Jahre) als eine Nummer zu groß. Im Achtelfinale ließ sich der U20-Weltmeister von 2022 bei Stand von 1:1 von einem Unterachselwurf seines wesentlich erfahreneren Kontrahenten überraschen und unterlag schließlich auf Schultern. Und da im Anschluss auch für Shaferenka mit der 1:3-Niederlage gegen den Ukrainer Yaroslav Filchakov Feierabend war, blieb Nakaev der Einzug in die Hoffnungsrunde verwehrt. Der 21-Jährige belegte am Ende nur Rang 20.