Ringen : Gut besetzte Landesmeisterschaften in Neuss

Ringt vor heimischem Publikum in Neuss: Adam Bachor. Foto: Ringen NRW

Neuss Am Wochenende ist der KSK Konkordia Neuss Ausrichter der offenen NRW-Meisterschaften. Mehr als 260 Aktive aus Deutschland und Holland sind am Start.

Es könnte eng werden am Samstag ab 9.30 Uhr bei den Landesmeisterschaften der Männer und Frauen in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße. „Bis zum Meldeschluss hatten wir 264 Aktive“, sagt Fatih Cinar, Sportlicher Leiter des ausrichtenden KSK Konkordia Neuss. „So was gab‘s noch nie! Das ist fast vergleichbar mit einer Deutschen Meisterschaft.“

Nach zwei vor allem von der Corona-Pandemie geprägten Jahren sind die Ringer und Ringerinnen einfach heiß darauf, sich zu messen. Und weil der für die Titelkämpfe in Neuss zuständige Ringerverband Nordrhein-Westfalen auch Tickets an alle anderen Bundesländer sowie die Niederlande ausgegeben hat, rechnet Cinar damit, „dass wir am Samstagabend erst gegen 21 Uhr durch sein werden.“ Bei den mit ihren Mannschaften in der 2. Bundesliga und der Oberliga vertretenen Gastgebern fehlen nur die bei den U23-Europameisterschaften in Bulgarien und beim Lehrgang des Nationalkaders in Ungarn aktiven Topleute. Aus der Bundesliga-Team starten unter anderem Aaron Bellscheidt, Ivan Tagner, Adam Bachor und Timo Schaffrinna. Aktion gibt es auf vier Matten.

Bei den Frauen ist der AC Ückerath am Start. Fehlen wird indes Vize-Weltmeisterin Nina Hemmer. Die Olympia-Teilnehmerin von Rio de Janeiro 2016 ist noch verletzt.

Am Tag darauf sind an gleicher Stelle die Schüler und Jugendlichen im Einsatz, um ihre Landesmeister im Mannschaftswettbewerb zu ermitteln. Während der KSK Konkordia Neuss in der Jugend kein Team auf die Matte schickt, ist das Ziel bei den Schülern hoch. „Wir sehen uns schon als Favorit“, sagt Cinar selbstbewusst. Angeführt wird die starke Truppe der Gastgeber von Ivan Seidel, Joshua Bellscheidt und Nikita Schwindt.