Ringen Olympia-Traum von Deni Nakaev ist wohl geplatzt

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris werden wohl ohne Deni Nakaev stattfinden. Denn beim ersten Olympia-Qualifikationsturnier in Baku/Aserbaidschan unterlag der Griechisch-Römisch-Spezialist des Bundesligisten KSK Konkordia Neuss zum Auftakt dem wesentlich erfahreneren Ilie Cojocari (31) mit 0:8. Der in der Bundesliga für den KSV Witten 07 aktive Rumäne zog im Achtelfinale seinerseits gegen den EM-Fünften Antonio Kamenjaševic aus Kroatien mit 1:5 den Kürzeren. Um dem Deutschen Ringerbund in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm den Startplatz für Frankreich zu sichern, hätte Nakaev in Baku das Finale erreichen müssen.