Ringer-Bundesliga Diese Niederlage tut dem KSK Konkordia richtig weh

Dass der KSK in dieser so immens wichtigen Auseinandersetzung die Klasse bis 71 Kilogramm (griechisch-römisch) unbesetzt gelassen hatte, mutete schon ein wenig unprofessionell an. Der gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Fatih Cinar für die Zusammenstellung der Mannschaft zuständige Beisitzer Ralf Bellscheidt versuchte sich an einer Erklärung: „Wir haben den kleinsten Kader aller Erstligisten. Wir können für deutsche Ringer einfach nicht die Summen aufrufen wie die finanziell weitaus besser aufgestellten Vereinen im Süden. Wenn sich einer unserer eigenen Jungs verletzt, wäre das eine Katastrophe.“ Da der vom TV Essen-Dellwig gekommene Mustafa Sahin in der Türkei noch auf sein Visum wartet, besetzen aktuell Ayub Musaev (Belgien), Vasile Diacon (Moldawien), Adlan Tasuev (Belarus) und Emre Sahin (Türkei) die vier zur Verfügung stehenden Ausländerplätze. Würde Mustafa Sahin einsetzbar sein, müsste ein Ringer aus diesem Quartett weichen, denn die deutsche Karte kann der KSK in dieser Gewichtsklasse mangels Personal nicht spielen.