Osterturnier in den Niederlanden KSK lässt es in Holland ordentlich krachen

Das dritte Gold für den KSK holte Umar Shadov (26 kg) in der gleichen Altersklasse. Bis zum Finale gab er keine Wertung ab, dort gewann er gegen Ilhay Ölmez vom KSV Kirchheim aufs Schultern. Abu-Bakr Daudov musste sich diesmal mit Rang zwei zufrieden geben. In der mit 18 Ringern stark besetzten Gewichtsklasse bis 23 Kilogramm legte der Vorjahressieger ganz geschmeidig vier Schultersiege auf die Matte. Zwei klare Punktsiege brachten ihn wieder ins Finale, wo er gegen Nadir Balakouh (Olympia Utrecht) nur aufgrund einer Unachtsamkeit den Kürzeren zog. Feto Hassan (Boys 11 bis 14 Jahre) wusste sich in der Gewichtsklasse bis 32 Kilogramm 24 Konkurrenten zu erwehren. Auf dem Weg ins Finale begeisterte er mit technischer Raffinesse, so dass nach der Niederlage gegen Volodymyr Serganiyk (Ukraine) Silber wie Gold glänzte. Für Marc Anthony (Boys 15 bis 17 Jahre) sprang beim Debüt auf internationalem Parkett gleich Rang zwei heraus. In der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm war erst im Finale der starke Raffele Hight (Olympia Utrecht) noch eine Nummer zu groß.