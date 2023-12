Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss will es noch mal richtig krachen lassen

Cinar wirbt dafür, bis dahin auszuharren. „Es gibt auch was zu essen und zu trinken.“ Es lohnt sich, vor allem für Laien, schon gegen 19 Uhr in der Halle zu sein, denn nach dem Wiegen gibt es übers Mikrofon ein wenig Regelkunde. Im Anschluss verspricht Cinar auf der Matte ein Feuerwerk, tritt der Aufsteiger doch in stärkster Besetzung an. Also wieder mit Samuel Bellscheidt und Ivan Seibel, die vor Wochenfrist beim 15:18 in Mainz krank gefehlt hatten, und dem geschonten Ayub Musaev. Cinar: „Diesen Sieg will ich unbedingt.“